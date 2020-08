Eesti Kummituslugu | Purdi mõisa rohelises toas nüliti inimesi elusalt Marko Kadanik , täna, 14:51 Jaga: M

Foto: Järvamaa Muuseum

Järvamaal, Tallinna–Tartu maanteest linnulennult vaid poolteise kilomeetri kaugusele jääv Purdi mõis ja selle varasemad elanikud on andnud alust mitmetele rahvajuttudele. Neist ilmselt märkimisväärsemad ja jubedamad on lood, kuidas kohalik mõisnik on talupoegade seljast karistuseks nahka lõiganud.