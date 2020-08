Eesti Voldemar Kuslapi kalmukolumn | Nukrad hauad niitmata rohus Voldemar Kuslap , täna, 14:45 Jaga: M

GALERII

Foto: Tiina Kõrtsini

Järva-Madise Matteuse kirik on Järvamaa väikseim ja üks vanimaid kindluskirikuna ehitatud pühakodasid, kus on kuulsate meistrite Christian Ackermanni ja Arent Passeri töid. Pikki aastaid töötas siin pastorina meie vanema kirjakeele kujundaja Heinrich Stahl. Kuid kirikuümbrus ja kalmistu vääriksid märksa enam peremehetunnet ja korrastavat kätt. Nähtu on ilmne regionaalpoliitika tagajärg.