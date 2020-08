Toivo Tootseni mälestused | Minski „pruudid“ tulevad külla 

Viimasel kuul Minski sõjaväehospidalis oli mul siginenud tutvus paari tüdrukuga. See lugu on mul kirjas tolleaegses päevikus nii:

6. juuni 1964

Eile soetasime ühe tutvuse. Hospidalis käivad oma praktikapäevi tegemas ühe kooli seitsmenda klassi õpilased. Nendega on kaasas noor õpetaja (23) – tohutult toreda figuuriga (tegelikult pole näol ka viga, ainult et eile oli seal kurjasti värvi pruugitud). Istusime Ennuga nende läheduses. Kirjutasin talle kirjakese. Eputasin ja kirjutasin kirja mitte vene, vaid saksa, esperanto ja eesti keeles. Tüdruk vastas – hispaania keeles! See küttis muidugi meie uudishimu üles. Pärast tuli ta meie juurde, rääkis, et on Argentiinast; tal olevat tütar (seesama neiu, kes meie „postiljon“ oli)… [...] Rääkisin talle Eestist, sellest, et Enn on spordipoiss ja mina ajakirjanik jne. Tüdruk ootas truult all vestibüülis, kuni Ennule operatsioon ära tehti. Mina võtsin vahepeal Ülole kõne. Vennas sõidab laupäeval Jakuutiasse, pooleldi puhkus ja ühtlasi ka nagu loominguline komandeering. Mulle lubas paki saata. Palusin, et ta tüdrukutele juuliks elamispinna vaataks – Anita tahab sõbratariga Tallinna suvitama sõita.

Nii see tüdrukutega tutvumise lugu seal Minski hospidalis oli. Võtmekoht on, et Anita tahtis koos sõbrannaga Tallinna suvitama tulla ja mina lubasin neile seal elamise muretseda. Tallinn ja Eesti olid tol ajal nõukogude inimeste jaoks välismaa. Arvati koguni, et meil on oma raha, mitte rubla. Meie olime Lääs, meid kadestati ja austati. Me olime Nõukogude Liidu mõistes eliit. Meie andsime tooni moes ja muusikas, arhitektuuris ja ajakirjanduses. Paradoksaalne on, et nüüd, kus me tõepoolest oleme Lääs, peetakse meid Läänes endas ikka Idaks…

Aga Nõukogude Liidus oli lugu teine ja on mõistetav, miks need Minski neiud nii väga rõõmsad olid, kui said tuttavaks eestlasega, kes elas koguni Tallinnas ja kutsus neid külla.

Minskis tundus see temperamentne neiuke olevat ülimalt armastusväärne olend. Sõdurpoisiliku innukusega lõin Anitale külge ja eks vist minagi tundusin talle sümpaatne olevat. Nii siis saigi lahkelt lubatud temale ja sõbrannale meie poolt üles kiidetud Tallinnas puhkuse ajaks paariks nädalaks elamine muretseda. Ega siis osanud arvata, et ka ma ise olen sel ajal juba selles linnas tagasi.

Paar nädalat pärast minu kojujõudmist olidki nad Balti jaamas. Aga jah… Neiud, kes kaugel Minskis, kus ma kuude kaupa kuigi palju naisterahvaid ei näinud, olid olnud minu silmis kaunitarid, tundusid nüüd… Jah, Tallinnas meie enda siredate ja nägusate näitsikute seas oli pilt hoopis teine. Ja seda argentiinlannade – tegelikult küll vist juuditaride – kahjuks. Suur huvi nende vastu haihtus nagu miraaž, kui on pudel kosutavat vett joodud.