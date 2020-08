Eesti Tallinn saja aasta eest: praeguses Politseipargis asus kordnike kapsamaa Aristarch Gerberson , täna, 14:32 Jaga: M

Politseiaed 1930. aastal. Taamal on Viiralti, Pronksi ja Gonsiori tänava majad. Foto: Hans Roland Võrk / Rahvusarhiivi filmiarhiiv

Praegu on raske ette kujutada, et veel sadakond aastat tagasi toimetasid Tallinna ajaloolisele südamele ühes lähemas pargis – Liivalaia ja Gonsiori tänavaga piirnevas Politseipargis – tööst vabal ajal urjadnikud oma kapsaste, porgandite, peetide ja kartulitega. Aga just täpselt nii see oli.