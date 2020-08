Eesti Eesti suurim pangavargus oli nagu hoogne krimikomöödia Oskar Poll , täna, 14:13 Jaga: M

Eesti suurimates tänapäevastes pankades toimunud rahapesu on köitnud rahva meeli juba paar aastat. Ometi pole need sugugi esimesed miljonitesse ulatuvad pangakuriteod, milles osalesid ka pangatöötajad – 1924. aasta 3. novembril kõrvaldati Eesti Panga Tallinna osakonnast 4 169 000 marga väärtuses Eesti vabariigi kassaveksleid, varasteks olid sama panga töötajad Voldemar Aamann ja Aleksander Wessenberg. Selles loos on olemas nii ootamatud pöörded, end rahakäitlejate hulka tööle sokutanud pisisulid, ohmust sõber, avalikud naised kui ka meeletu prassimine – ühesõnaga kõik, mis on vajalik ühe korraliku kelmikomöödia stsenaariumi kirjutamiseks.