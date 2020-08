Mees varjust: Kas Merivälja ufosaaga võtmeisik Dejev leidis sealt tõesti „tarkade kivi“? 

Selle operatsiooni tulemusel leidis Dejev aga endale „organitest“ võimsa sõbra ja toetaja, kes temasse uskus. See oli kindralmajor Nikolai Šam, kes tegeles tööstusspionaaži ja majandusliku vastuluure küsimustega (nende alla käisid ka uued ja ebatraditsioonilised tehnoloogiad). Peatselt sai temast KGB esimehe asetäitja – tähtsuselt teine mees selles süsteemis. 1992. aastal saadeti ta sellelt ametikohalt tervise tõttu erru, aga et Šam oli vaid 52aastane, sahistasid kurjad keeled, et tegelikuks põhjuseks olid vastuolud KGB esimehe Vadim Bakatiniga, kes määrati pärast 1991. aasta augustiputši KGBs reformide läbiviijaks. Edasi tegutses Šam tehnoloogiaäris ja oli vastupidiselt julgeolekumeeste kirjutamata seadustele üks väga vähestest, kes oma mälestusi lahkelt ka avalikkusega jagas.

Kindralmajor Nikolai Šam. Foto: Erakogu

Just tema oli see, kes tutvustas Dejevit KGB ja kaitseministeeriumi tippjuhtkonnale. Samuti hankis ta uuele sõbrale töökoha koondises ANT (lühend venekeelsetest sõnadest „automaatika, teadus, tehnika“). See oli omas ajas üks mainekamaid teadus- ja tootmiskoondisi, mis sai oma ülesanded otse NLKP keskkomiteelt ja tegutses KGB kontrolli all. Seda kutsuti koguni vene geeniuste inkubaatoriks. Koondise hiilgeaegade lõpp oli siiski häbiväärne: ANT juhtkond püüdis ebaseaduslikult piiri taha müüa 12 tanki T-72, esitledes neid ametlikes paberites raskeveokitena.

Kindralmajor Šam on ühtlasi Dejevi eksperimentide edu pea ainus teadaolev tunnistaja. „Näiteks puhastas insener Aleksandr Dejev terveid veehoidlaid naftareostusest ebaharilikul viisil: võttis neist klaasi vett, pani laborilauale ja tegutses siis oma generaatoriga. Ja me nägime, kuidas kõigepealt muutus vesi selgeks klaasis ja seejärel sellest eemal asuvas veehoidlas. Kuidas ta sellega hakkama sai, ei osanud keegi selgitada. Kuid see töötas ja ma olin ise selle tunnistajaks! Ühe katse käigus peatati suure vahemaa tagant terve tankipataljon: Dejev muutis kütuse struktuuri nii palju, et tankide mootorid surid välja,“ on Šam kirjeldanud 2003. aastal ajakirja Vene Ettevõtja aprillinumbris.

Samuti paigutanud Dejev Merivälja püriidipuruga täidetud kütusefiltrid Moskva 31. autotehases kaheks kuuks kolmele veoautole ZIL-130. Esimese kahe nädala jooksul kõikunud kütusekulugraafikud nagu seismogrammid maavärina ajal: kord lakke, kord nulli lähedale. Eksperimendi lõpuks vähenenud aga kütusekulu kuni 60% ja, mis veel tähtsam, mootorid muutusid võimsamaks ning heitgaasid peaaegu olematuks, nii et ajast ja arust masinad muutusid tunduvalt paremateks välismaa kaasaegsetest analoogidest.

Maetud kodukülla

Raamatus „Psii-sõjad: Ida ja Lääs“ tunnistab Šam, et alati ei tulnud ka Dejevil siiski kõik välja. „Üritasin kuidagi aidata kahte meie töötajat, kellel tekkis pärast Tšernobõli tuumaelektrijaama õnnetuse tagajärgede likvideerimises osalemist kiire arenguga vähk. Arstid olid kindlad, et juhtum on täiesti lootusetu, kuid Dejev väitis, et tema generaatorid annavad ka vähi puhul positiivse efekti. Küsisin temalt: saad poisse aidata? Tema enesekindlalt vastu: muidugi saan! Aga nad surid ikkagi,“ kirjeldab Šam raamatus, kuid lisab samas, et tema arvates suutis Dejev vähirakud küll tappa, kuid haigusest laastatud kehad ei tulnud laguproduktide väljutamisega enam toime.