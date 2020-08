PILDIALBUM | Tõnu Trubetsky, vürstide suguvõsast anarhist 

Tõnu Trubetsky on elupõline tallinlane. Kui välja arvata kaks aastat punaarmeed ja üks aasta bändilaagrit Soomes 1991. aastal, on ta terve elu elanud pealinnas. Tõnu sündis 1963. aasta 24. aprillil Tallinna kesklinnas Sakala tänavas asunud sünnitusmajas. Tema esimene kodu oli Uue Maailma asumis Saturni tänaval. Tõnul on viis aastat noorem vend ja kaks poolvenda. Tal on viis last – kaks poega ja kolm tütart.