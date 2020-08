Valve Raudnaski kolumn | Kui palju peaks armastama isamaad? 

Viienda klassi lapsed on ärevil. Õpetaja on lubanud, et seekord räägitakse tunnis armastusest. Tund algab ja õpetaja alustab: „Mehe ja naise vahelisest armastusest on teile veel vara rääkida. Mehe armastus mehe vastu on meie riigis keelatud. Ja sellepärast ma räägin teile kodumaa-armastusest.“

See nõukaaegne anekdoot on labasevõitu, aga iseloomustab hästi õhkkonda, kus kodumaa-armastus oligi ainuke õige armastus, millest võis alati ja avalikult rääkida. Kui pidulik kroonuaktus algas hümniga, siis lõpetuseks sobis nii mõnigi kord laul sellest, et „suur ja lai on maa, mis on mu kodu“. Kuidas kellelgi, aga eriti eestlase silmis pole suurus ja laius nüüd küll see, mis millegi koduseks ja armsaks teeb.

Armastusest võib ka nii laulda, et hing jääb kuulates kinni. Saime selleks suveks ja küllap igaveseks imelise loitsust sündinud laulu: „Armasta mind armsamini enesest, armsamini emast, isast, päikesest ja kuust.“ Nii ilusate sõnadega armastuslaulu, nii erakordselt ehedat esitlust pole meil ammu olnud. Eurolaulude sõnum – „ma armastan sind, miks sa ei armasta mind“ – on eesti luule väga kõrget taset arvestades lihtsalt piinlik. Aga tühja sellest, sest laule esitatakse inglise keeles ja sel kõigel pole eesti luulega vähimatki pistmist.

Koidula kirjutas 1867. aastal, et „mu isamaa on minu arm“ ja me kinnitame seda tänini üheskoos iga laulupeo lõpuhetkedel. Foto: Rauno Vahtre

Lähen loo alguse juurde tagasi ja jätkan kodumaa-armastuse teemaga. Kusjuures eestlased ei räägi reeglina kodumaa-armastusest, vaid isamaa-armastusest. Koidula kirjutas 1867. aastal, et „mu isamaa on minu arm“ ja me kinnitame seda tänini üheskoos iga laulupeo lõpuhetkedel.

Pärast lauluväljakut algab jälle argipäev, kus võib kõike ette tulla. Mul on hästi meeles üks lõunatund Toompeal. Riigikogus arutati sel päeval Eesti põllumajanduse toetamist, mis tähendas ka Eesti inimese tervise kaitsmist, sest 1990. aastail toodi Eestisse meeletutes kogustes odavaid igikestvaid keekse ja kloorist läbi käinud kanakoibi. Vaat siis teataski istungi vaheajal Toompea puhvetis üks ärimees (rõhutan, et keset selget päeva ja kaine peaga): „Ma teenin toiduainete sisseveo pealt nii palju, et võin selle raha eest 101 riigikogu liiget ja 101 ajakirjanikku takkapihta kinni maksta.“

Mogri Märte, kelle jaoks raha on jumal, on alati olnud. Muretseda tuleb siis, kui neil on põhjust arvata, et kõik teisedki ümberringi nii mõtlevad.