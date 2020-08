VIIS GENOTSIIDI: massiline rahvarühmade hävitamine pole lõppenud ka 21. sajandil 

Hiina valitsus sildistab uiguure – keda on Xinjangi provintsis ligi 10 miljonit ehk umbes pool kogu sealsest elanikkonnast – terroristideks ja julgeolekuohuks kahel põhjusel. Esiteks on nad vähemus, kes ei nõustu järgima Hiina ideoloogiat. Teiseks jäävad nad ette Hiina „Uue Siiditee“ plaanidele. Xianjiangi provints on õli- ja gaasirikas, ent enamjaolt moslemiusku uiguurid ei soovi, et Hiina valitsus nende ressurssidele küüned taha ajaks.