Vana aja asjad: uhke savipiip, ilus ripplukk ja rahakott rublaajast 

Sajanditetagune pahe Foto: Marko Mumm

See uhke ripplukk oli kasutusel ühe tallinlase kodus 18. sajandi esimestel kümnenditel. Massiivne raudlukk, dekoratsioon ja lisatud vaskdetailid annavad tunnistust, et taba omanikule olid olulised nii luku töökindlus kui ka ilus väljanägemine. Lukuga on kaasas kaks võtit, mille pead on ehitud sama ornamendiga, millega luku küljedki.

Ilus ja tõhus Foto: Marko Mumm

Pildil on uhke ehtelaegas 17. sajandi teisest poolest. Ilmselt kuulus see mõne kõrgest soost proua buduaari. Puitlaegas on nii seest kui ka väljast kaunistatud ajastukohaste maalingutega. Tähelepanuväärne on ka metallitöö, mida laeka väliskaunistuste puhul on tehtud. Eriti silmatorkav on vappi meenutav lukuplaat. Peale põhihoiukoha on laekal ka väike küljesahtel, kus sai hoida väiksemaid kudinaid.