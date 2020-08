Mis juhtus aastal 1972? Valmib Viru hotell, algab joonisfilmide ajastu, ränk lennuõnnetus Andides 

Toomasele meeldib, et ta tööd on erineva suunitlusega ja pakuvad vaheldust. Ka vabakutselise staatus sobib talle. Mõnel harval korral on Toomas mõelnud, et võiks muusika tegemise ära lõpetada, aga praegu sellist tunnet enam pole. «Suhtume nii, et laseme nii kaua, kui jaksame,» ütleb ta. «Kõige tähtsam on bändi omavaheline suhe. See kooslus, mis on, sobib meile.» Praegu on Kukerpillides lisaks Toomasele Ike Volkov, Arne Haasma ja Heiki Vahar.