Fotolaegas | Paberile jäädvustatud hetked skulptoritest nende ateljeedes 

Saar meenutab, et ükski neist kunstiinimestest polnud otseselt ta tuttav. «Enamasti kohtusingi nendega ainult pildistamise ajal, kui eelnevalt oli aeg telefoni teel kokku lepitud. Nad vastasid tavaliselt, et tulge kohale ja teeme ära. Kui palju mul tegelikult pildistamiseks aega oli, selgus alles siis, kui kohale läksin.»

Saare mäletamist mööda võiski selguda, et mõnel on hästi kiire ja temal tuli oma klõpsud kähku ära teha. Enamasti valitses aga kohapeal ateljees pingevaba õhkkond, kunstnik jätkas parasjagu pooleli olnud taiese tegemist ja piltnik sai pool tundi kuni tund aega segamatult fotoaparaadiga paremaid hetki püüda. Need korrad meeldisidki Saarele kõige rohkem, sest ta ei tahtnud, et keegi oma aega poseerimise peale raiskaks.