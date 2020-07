Eesti VERESAUN TARTU VANGLAS: eestlasi tapsid suuremalt jaolt eestlased ise Hanno Ojalo , täna, 19:55 Jaga: M

Nõukogude võimu poolt Tartu vanglas mõrvatute surnukehad.

Tartu vangla massimõrv 1941. aasta 8.–9. juunil on üks osa üle kogu Eesti toimunud kommunistide inimsusevastastest kuritegudest – massilistest vangistamistest, mõrvamistest, küüditamistest, põletamistest ja röövimistest 1941. aasta sõjasuvel okupeeritud Eestis. Need on aegumatud sõjakuriteod, mida on võimatu unustada. Kokku tapeti valimatult 192 inimest, et nad elusalt vaenlase kätte ei satuks. Neist 20 olid naised. Tapakomandos oli venelasi vaid kaks, ülejäänud neli olid eestlased.