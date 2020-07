ENNE JA NÜÜD | Pika ajalooga Tallinna suusavabrik 

Vanemad pealinlased teavad, et Pärnu maantee 160 maja ees asuv Hallivanamehe bussipeatus kandis varem pikalt hoopis teist nime – Suusavabrik. Sest just suuskade (peale selle ka teiste spordivahendite, nagu tennise- ja sulgpallireketid) tootmisega majas asunud eksperimentaalsuusavabrik Dünamo tegeleski.

Tundub, et omaaegne toodang oli kvaliteetne. „Paljud suusasportlased on leidnud, et parimad võistlussuusad on Dünamo vabriku kuuekihilised liimitud suusad,“ kiitis toodangut 1957. aasta veebruaris väliseestlaste väljaanne Kodumaale Tagasipöördumise Eest.