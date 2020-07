Juulis ajaloos: 1930. aastal saadeti tööpõlgurid töölaagrisse 

1939. aasta suvel oli noor Pärnu pillimees ja helilooja Raimond Valgre jõudnud (või jõudmas) loomingulisse tippvormi. Kindlasti tuli loomeinimesele kasuks ka muusa olemasolu. Selleks oli kaunitar nimega Alice Feuillet. Nende kahe koostöös sündis laul „Muinaslugu muusikas“. Laul loodi ingliskeelsena, et osaleda ajakirja Melody Maker korraldatud lööklaulude konkursil. Hiljem tõlkis Valgre laulu sõnad ka eesti keelde. Paraku algas varsti teine maailmasõda, mis lahutas armunud paari igaveseks ning vajutas karmi pitseri ka Valgre edasisele elusaatusele.

1939 Muinaslugu muusikas Foto: Teatri- ja Muusikamuuseumi fotoarhiiv / õhtulehe arhiiv

Juunipöörde järel tehti lõpp ka kaitseliidule ning selle asemele moodustati Rahva Omakaitse. Uued korrakaitsjad võis ära tunda selle järgi, et varrukal kanti käesidet, millel olid tähed RO. Rahva hulgas sai lühend aga kiiresti oma tõlgenduse – Röövlid Omavahel. Oli ju nende meeste taust kohati nii kahtlane, et rahva arvamus tõest väga kaugel ei olnud. Organisatsiooni eluiga jäi kõigest paari kuu pikkuseks, misjärel see likvideeriti ning asemele moodustati tööliste-talupoegade miilits.