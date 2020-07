Eesti esimene auruvedur töötas põlevkivi jõul 

„Meie metallitööstusele oli see silmapilk nii laiade rahvahulkade kui ka asjatundjate suure lugupidamise ja tunnustuse saavutamisel väga tähtis,“ jätkas leht. Ja tõesti, kergemaid mootorvaguneid ja -vedureid (n-ö manöövervedureid) oli Eestis ehitatud varemgi, aga täismõõdus auruvedureid mitte. 1931. aastal sai valmis kokku kümme raudruuna, järgmiseks aastaks sõlmis raudteevalitsus Krulli tehasega lepingu veel kolme tootmiseks.

Vajadus uute kodumaiste vedurite järele tulenes elust enesest. „Esimesed tööd, mis tehti vedurite kallal Eesti iseseisvuse esimestel aastatel, andsid kurbi kogemusi. Oli võetud vastu parandamiseks Nõukogude Vene remontivajavaid vedureid,“ märkis ajaleht (aastatel 1921–1924 remonditi või täpsemalt taastati Venemaa tellimusel Eestis 70 vedurit - toim.). „Vene vedurite kordaseadmine läks meil maksma rohkem kui töö eest tasuti. Sest vene raudruunad olid juba väga elatanud ja vigased „raudteehobused“, luud-liikmed aina logisesid. Tellimiste täitjad said miljonitesse ulatuvaid kahjusid.“ Lühidalt öeldes olid vitsad vanade veduritega jändamise eest juba kätte saadud.

Esimene Krulli tehase poolt välja lastud laiarööpmeline vedur ja tehase töölised 1930. aastal. Foto: Eesti Ajaloomuuseum SA

Uute vedurite ehitamisega oli algust tehtud juba 1930. aastal. „Raudruuna kavand koostati A. Borsigi tehase poolt Berliinis ja täiendati ning muudeti meie raudteevalitsuse näpunäidete kohaselt põlevkivikütte jaoks. Praegu ehitusel olevad vedurid tehakse otsekohe õlikütte seadeldistega,“ kirjeldas leht ja lisas, et 90 protsenti kogu tööst raudruuna kallal tehti kodumaal. „Borsigi tehased saadavad siia ainult mõned peenmehaanilised osad, rattabandaažid ja muud osad, mis terasest valatud.“ Väärib aga märkimist, et veduridetailide valamiseks vajalik liiv tuli kohale vedada Petserimaalt, lähemalt sobivat ei leitud.

Proovisõidu ajal sai lehe kirjeldusel nalja maainimestega, kes nägid uut kitsarööpalist vedurit esimest korda. „Tol ajal oli tehtud ajalehis aprillinalja tsepeliinvedurist, mis muinasjutulise kiirusega pidi hakkama sõitma meie teedel. Uut raudruuna, mis oli koguni erinev vanadest oma moodsa välimusega, kõrge kere ja madala korstnaga, pidasid maal inimesed tolleks imeelukaks tsepeliinveduriks.“ Olgu aga märgitud, et ega see aprillinali olnudki õhust võetud – 1931. aastal oli Ferdinand von Zeppelini õhulaeva üks modifikatsioon, kergmetallist vagun, Hannoveri lähedal tõepoolest ratastele pandud ja propeller sappa monteeritud. Vaevata saavutas see sõiduriist rööbastel tolle aja kohta enneolematu kiiruse – 205 kilomeetrit tunnis.