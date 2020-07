Ühe suvila lugu Jaak Juskelt: suurärimehe ajalooline supelmaja Tartumaal 

Tuntud arhitekti Arnold Matteuse projekti järgi 1936. aasta paiku valminud maja on harvaesinev näide funktsionalistlikust suvilast. Tegu on kõrge sokliga puithoonega. Ümarakendega soklikorrusel, kus algul oli arvatavasti paatide hoiuruum ja hiljem saun, puudub ühendus elukorrustega. Kahekordne puidust osa on kaetud katteliistudega püstlaudisega. Võimalik, et teise korruse järvepoolne osa oli algul avatud terrass. Elegantsete proportsioonidega lihtsa neljakandilise vormiga hoonet katab madal kelpkatus.