Kummituslugu: pea igas Tallinna tornis võib kohata kummitust 

Sagedamini võib kummitustega kokku joosta kunagises Suure Linnuse sarves, mida on kutsutud ka Väikeseks mäeks. 1362. aastast, kui piirkonda koliti linna marstall ehk töökojad, hakati ala nimetama Marstallimäeks. Tänapäeval tunneme seda kanti Taani Kuninga aia nime all ja see hõlmab piirkonna all-linna ja Toompea vahel koos selliste tuntud linnamüüritornidega nagu Kiek in de Kök, Neitsitorn, Tallitorn ja Lühikese jala väravatorn. Pikema linnamüüri lõigu moodustav tornide kogumik on juba mõnda aega külastajatele avatud, läbi Kiek in de Köki kindlusmuuseumi saavad julgemad laskuda ka maa-alustesse bastionikäikudesse.

Taani kuninga aed. Foto: Heiko Kruusi

Kõigil neil tornidel on oma kummituslugu ja tulenevalt tornide ajaloolisest funktsioonist on paljud lood ka mõneti sarnased – kummitusi on seostatud tornide linnakaitselise minevikuga. Vabadussõja võidusamba kohal kõrguv Kiek in de Kök oli omal ajal Läänemere maade üks võimsamaid kaitsetorne, mis rajati esialgsel kujul aastatel 1475–1483. Torni nimi esines esmakordselt 1577. aastal Tallinna teise piiramise kirjelduses kui „Kyck in de Kaeken“. Nüüdne nimi Kiek in de Kök tuleb alamsaksakeelsest nimest ja maakeeles tähendab see „kiika kööki“ või „vaata kööki“.

38 meetri kõrguse torni tipust võisid tõesti torni- ja linnavahid kiigata vaenlase „kööki“ ehk linna piiraja läänepoolsetele positsioonidele. Nagu kindlustornile kohane, kummitabki seal kunagi kitsastest ja kõrgetest treppidest alla kukkunud tornivaht. Aeg-ajalt on tänapäevalgi tornis kuulda rasketes saabastes samme treppidel üles alla-kõndimas ja ohkeid või köhatusi läbi torni paekivist vormitud seinte. Aga kui laskuda tornist alla bastionikäikudesse, mis ehitati koos bastionidega 17.–18. sajandil, leiab sealt kaunis valges kleidis naiskummituse, kes ilmutas end mitmel korral uue aastatuhande esimese kümnendi lõpus käike korrastanud töömeestele. Kes see naine on või miks ta seal kummitab, kahjuks teada ei ole.

Kui linnamüüri pidi Kiek in de Kökist Neitsitorni suunas liikuda ja kiigata teel all-linna poole, on näha maja, kus elas Tallinna timukas. Neitsitorni nime päritolu on aga kerge müsteerium – neitsitega Neitsitornil väga pistmist ei ole ja kindlasti ei ole ühtegi neitsit Neitsitorni sisse müüritud. Torni algne nimi on allikates märgitud hoopis Megede või Mägede tornina, esimese kunagise tornipealiku Hinse Meghe järgi. Hiljem torni nimi muutus, sellest sai Mädchenthurm ehk otstõlkes saksa keelest „tüdruku torn“.

Tallitorn. Foto: Heiko Kruusi

Kummitused ajasid hulluks