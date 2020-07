Voldemar Kuslapi kalmukolumn | Kolga-Jaani väärikad lahkunud 

Jaan Rümmel

Kalmistu uuemas osas asub teise maailmasõja aegne matmispaik, mida tähistab 3,5 meetri kõrgune mälestussammas. See püstitati sinna 1949. aastal, on kaunistatud reljeefse pärjaga ning lisatud on tekst: „Kangelastele, kes on hukkunud lahingutes meie rahva vabaduse eest.“