Villu Kanguri kultusraamat | Mõni muinasjutt on usutav ja teine mitte 

Rebane öömajal“Marjakobar ja teisi setu muinasjutte“

Koostanud: Erna Normann ja Herbert Tampere

Illustraator Jaan Jensen

Värvilised vahelehed: Helga Jõerüüt

Eesti Riiklik Kirjastus, 1959

110 lk

Ostsin kunagi Setumaalt sildi. Siiani mul aia küljes. Kuigi tara ennast on vahepeal vahetatud. See on mulle väga armas. Sinna on kirjutatud „Purõja pini“. Tühja mu koerad purõjad on, aga hoiatusena kehtib see igal juhul.

Viimasel ajal on aga tekkinud teatud lingvistilisi probleeme. Tellisin takso. Juht umbkeelne. Palusin sõita telemajja. Sohver sai kohe aru: na telvidenje, na Gonsiori. Aga gaasi ei andnud. Mõtles tiba. Siis küsis: „A misjee jeesti kjeeles on purõõja?“ Ei saanud alul ta küssast aru. Kui koitis, ütlesin, et pojehali, brat – sõidu ajal räägin sulle meie murrete rikkusest.

Möödus pool aastat. Laps tellis äpi abil sõiduvahendusteenuse. Seadmedraiver oli pehmelt öeldes mitte väga blond. Tee peal kukkus pärima, WTF on eesti keeles purodža phinii? Mõlemad juhid mõistsid muuseas elementaartasandil minu emakeelt. Vähemalt said nad minust väga hästi aru. Harisin neid!

Olin lapsepõlves üliõnnelik, et kõne all oleva raamatu eessõnas seisis: „Setu murde raske mõistetavus enamikule eestlastest tegi vajalikuks muinasjuttude esitamise eesti kirjakeeles“. Sest see oli üks raamatutest, mille najal lugema õppisin. Ainus, mida ma toona ei mõistnud: miks „Rebane hanekarjas“ oli viisiga, „Kukk kass ja kana“ ka viisiga, aga „Jutt kitsest“ ainult paari pojakesega… Sealtmaalt taipasin, et mõne muinasjutu lõppu oli lisatud noodikirjas rahvalaulud.

Mida on mul tänapäeval laulda? Nooti ei loe ma tänini. Seto keelt loen, aga ei valda. Võõrkeeltes vestlen tihti valesti. Ühest ma aga aru ei saa: miks Jaan Jenseni must-valged illustratsioonid polnud lapsele nagu päris? Kuigi tema poliitilised karikatuurid mulle Pikris väga meeldisid. Aga vaat kõik need Helga Jõerüüti värvilised vahelehed… Need olid ikka üle prahi! Mäletan, et küsisin emalt, et seletagu ära, mis asi on oblast? Sest raamat ju algas sellega, et see kõik toimub ENSV ja Pihkva oblasti piiril. Vastuse sain. Pidasin ja pean Setomaad tänini väga värvikaks kohaks.