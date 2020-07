Toivo Tootseni mälestused | Peale kroonut tundsin nagu oleksin põrgust pääsenud 

Üldiselt katsun veel mõned kuud siin kuidagi ära olla. Kodus oli teinepool tutvuse kaudu asju ajanud, et saaksin koju. Praegu on arvatavasti dokumendid Moskvas, sest umbes kuu aega tagasi oli need ära saadetud. Kui nüüd veab, siis saan ka vabaks jälle nagu Sina, aga kui ei, siis peab ikka oma aja siin ära nühkima. Endal küll hästi niisugust tunnet pole, aga eks näe. Kas ei lähe aeg eraelus jube kiirelt edasi, eks? Päevad jäävad nii lühikeseks, et alati võtad ööst juurde, aga kunagi väsimust ei pane tähele. Meie poisid kõik peavad homme 3 km krossi jooksma. Endal pole õnneks seda lollust tarvis teha. Muidu elame ikka väikselt ja vaikselt. Enamuse ajast istun kantseleis ja kirjutan midagi. Tüütu on natuke, aga parem ikka kui väljas trampida.