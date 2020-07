Valve Raudnaski kolumn | Nüüd, kui eestlased on mitu aastakümmet välismaal reisinud, soovitan minna Otepääle 

Uno Laht pani oma luuletuse „Bellevue“ motoks: „Enne kui sõidad Pariisi, / käi ära Nuustakul!“ Ehk siis enne kui lähed kauni vaatega Bellevue hotelli Pariisi või kuskile mujale välismaale, imetle ilusat Eestit.

Tõsi, kui see luuletus 1958. aastal ilmus, oli soovitus silmakirjalik. Pariisi sõitmise said valida väga vähesed. Ei olnud nii, et muudkui osta pilet ja sõida. Kõigepealt oli välismaale pääsemiseks vaja iseloomustust töökohalt. Selle paberiga kinnitasid asutuse juhid, et Pariisi või Ateenasse sõitja on „poliitiliselt ustav, moraalselt kindel, teeb kohusetruult oma tööd ja on kollektiivis hea seltsimees“. Iseloomustuse varjatud mõte oli selles, et kui keegi „kodumaa reetis“ ja Pariisi jäigi, said iseloomustusele alla kirjutanud seltsimehed ametist lahti või muidu karmilt karistada. Kindlasti hoidis just see paber ära nii mõnegi üheotsareisi ehk siis Nõukogude Liidust põgenemise, sest inimene ei tahtnud sugulasi ega töökaaslasi oma sammu eest vastutama panna.

Kui Eesti riik taas tagasi saadi, takistasid reisimist majanduslikult keerulised 1990. aastad. Aga välismaasõite oli igatsetud nii kaua, et tuli ette ka küllalt palju tagasihoidliku sissetulekuga peresid, kes võtsid reisi ikkagi ette, tehes seda sõna otseses mõttes kõhu kõrvalt. Käidi päikesereisidel Türgis, Kanaaridel ja eriti uhke oli öelda, et puhkasid Prantsuse Rivieras, sealjuures ühtegi kohvikusse sisse astumata, oma kaasavõetud toidukotist nosides. Aga elu esimesel välisreisil käinud peredesse ei olnud soovitav sünnipäevale või muidu külla minna, sest nende vaimustus vajas väljaelamist ja kaasaelamist. Vaevalt said „tere“ öelda, kui sind pandi diivanile istuma, anti fotopakk põlvedele ja piinati tundide viisi reisimuljetega.

Omaette teemaks, eriti enne valimisi, sai ka Toompea rahva reisihimu. Kui ühed reisivad kõhu kõrvalt, aga teised kopsakate päevarahadega, eks see tekitab pahandust niikuinii. Mõni kurjem ajakirjanik nimetas Toompead isegi reisibürooks. Enamasti sõideti siiski asja pärast, värsked riigimehed ju vajasidki teiste kogemusi ja sidemeid. Aga kriitika ei tekkinud ka tühja koha pealt, sest vahel käidi piltlikult öeldes ka Aafrikas lumekoristuse kogemusi saamas.

Nüüd on koroona meie reisimistele piirid ette seadnud. Isegi kui kõik riigipiirid jälle lahti on, ei kao koroona pandud nähtamatu piir kuskile. Kõik ettevaatusabinõud võivad olla tarvitusele võetud, olgu lennukis või kohapeal, aga sa pead ise ka kogu aeg oma käitumisele piire panema. Ometi on reisimise mõte maailma nägemise kõrval ka see, et tahad korraks argipäevast kaugemale saada, tahad lihtsalt vaba olla, vähem muretseda.

Küllap tuleb vähem muretseda siis, kui seod selle suve reisiplaanid Eestiga. Oleme seni suutnud koroonat piirides hoida ja ehk suudame edaspidigi. Paraku olen kuulnud ka sellist arvamust, et reisin, kuhu tahan, ja minu mure pole see, mis Eesti söögikohtadest ja turismitaludest saab. Arvan, et Eesti toidu, Eesti põllumehe toetamine on sama kaunis ja kasulik ettevõtmine kui Eesti metsa kaitsmine.