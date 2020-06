Maailm Biitlite „All You Need Is Love'i“ esmaesitlust nähti korraga kõigil mandritel Triin Tael , täna, 16:58 Jaga: M

GALERII

MAAILMA SUURIM SÕU: Umbes 400 miljoni inimeseni jõudnud hiigelsaate valmimises osales pärast NSV Liidu ja Idabloki riikide taandumist 14 riiki ning ülekannet nähti 24 maal. Foto: VIDA PRESS

25. juunil 1967 toimus midagi seninägematut – eetrisse läks esimene ülemaailmne satelliit-teleülekanne, mis jõudis sensatsiooniliselt suure vaatajaskonnani, umbes 400 miljoni inimeseni. Ligi kolmetunnise saate trump oli The Beatlesi „All You Need Is Love“, milles kordus fraas it’s easy. Kuid epohhiloova megaülekande korraldamine oli kõike muud kui lihtne!