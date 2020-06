Maailm PÕRGULIK KUUMUS: ajaloo kohutavamad kuumalained on tapnud kümneid tuhandeid inimesi Aare Kartau , täna, 15:17 Jaga: M

Ehkki mullu tõusis Prantsusmaal õhutemperatuur üle 45 kraadi, oli 2003. aasta kuumalaine tunduvalt traagilisem. Foto: SIPA/Scanpix

Taas on jõudnud ka Eestisse kuumalaine ja õhutemperatuur on tõusmas 30 kraadi lähedale. Palaval päeval on seega sobiv meenutada ajaloo kõige traagilisemaid kuumalaineid, mis on viimastel sajanditel maailma tabanud.