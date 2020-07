Eesti Südamlik fotomeenutus: jaanipidu koos kauniks ehitud Kihnu naistega Liisi Seil , täna, 13:52 Jaga: M

GALERII

Kihnu traditsioonilised tantsud on sellised, et naised käivad kätest kinni hoides ringi ja laulavad. Igal tantsul on oma sõnum, nii nagu pärimuses ikka. Foto: Ülo Josing

Fotograaf Ülo Josing (68) sattus seitseteist aastat tagasi jälgima Kihnu jaanipidu, kus ta klõpsas oma esimesed digifotod. Mälestused sellest peost on siiani eredad. Vahel ta mõtleb, et huvitav, mis on nendest inimestest praeguseks saanud?