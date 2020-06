Maailm Eesti ajaloolane Putini tähtpäevatekstist: Balti riikide vaba valik seisnes vaid selles, kas lask tuleb kuklasse või otsa ette Aare Kartau , täna, 12:55 Jaga: M

24. juunil toimuvaks võidupüha paraadiks käib usin valmistumine. Foto: AFP/Scanpix

Hiljuti avaldas USA ajakiri The National Interest Vene riigipea Vladimir Putini kirjutise, milles too räägib 75 aastat tagasi lõppenud II maailmasõjast ja õigustab Nõukogude Liidu vastuolulisi tegusid. Ajalooprofessor Eero Medijaineni sõnul on mõnes propagandaväites õrn tõetera sees, ent Eesti annekteerimisest rääkides Nõukogude Liit meile reaalset valikut muidugi ei pakkunud.