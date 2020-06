Eesti SALAKUULAMINE KÄIS VOODI kaudu: punaste kaunitarid Eesti ohvitseride vastu Tõnis Erilaid , täna, 09:51 Jaga: M

SPIONEERIMISES KAHTLUSTATUD KAUNITAR: Tartu poliitilise politsei komissari nimekirjas oli 271 inimest, keda kahtlustati koostöös punastega. Mõni oli juba vahistatud, teisi veel kahtlustati, nagu ka Zoja Behrmanni, kes on fotol oma (lahutatud) abikaasa, 2. soomusrongide rügemendi ohvitseri leitnant Feliks Behrmanniga. Pole küll teada, kas Behrmanni kahtlustamises polnud mitte kõige olulisem see, et ohvitseriproua oli sündinud Venemaal ja tema neiupõlvenimi oli Leontjeva. Foto: Filmiarhiiv

Sõjaväljakohtu esimehe käsi ei värisenud, kui ta kirjutas alla 12 noore kauni naise surmaotsusele. Vabadussõjas ei saanud vastase luurajate suhtes olla pehme südamega. „Meie väeosade juurde oli siginenud keni noori naisi, kes eriti ohvitseridega flirtides tundsid huvi kõigi asjade vastu. Selgus, et tegu on vaenlase salakuulajatega. Noored ilusad naised arreteeriti. Sõjaväljakohus astus kokku ja tegi otsuse, mida tingis sõjaaegne olukord,“ meenutab 1933. aasta Uudisleht Jõhvis toimunut.