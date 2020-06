SINIMUSTVALGE SÜND: „Olgu Eestimaa täis kuradeid, meie lippu nad ei võida!“ 

Eesti rahvuslipu ajalugu on tihedalt seotud esimese eestlaste üliõpilasorganisatsiooni Eesti üliõpilaste seltsiga. EÜS loeb enda tegevuse alguseks 1870. aastat. Esialgu tegutseti mitteametlikult. 1881. aastal valiti selle lipu värvideks sinine, must ja valge. 1884. aasta 4. juunil õnnistati see sisse Otepää kiriklas. Kuna lipp sai hiljem meie rahvuslipuks ja Eesti vabariigi riigilipuks, loetaksegi seda kuupäeva sinimustvalge lipu sünnikuupäevaks. Algne EÜSi lipp on säilinud läbi sõdade ja okupatsioonide ning on tänapäeval hoiul Eesti rahva muuseumis.