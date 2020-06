Toivo Tootseni mälestused | Kitsal ühikakoikul sai nii õpitud kui ka saia söödud 

Kaugõppe sissejuhataval sessioonil sain ka oma kaastudengitega lähemalt tuttavaks. Üks eredamaid kujusid oli Helmi Leberecht – tolleks ajaks juba surnud, üle Nõukogude Liidu kuulsaks tehtud vene keeles kirjutava Eesti kirjaniku Hans Leberechti abikaasa. Helmi oli täitsa lahe daam, volüümikas ja emalik. Tema majas – selle ostis Hans vist raamatu „Valgus Koordis“ eest saadud Stalini preemia raha eest – sai meie Tallinna rühm tihti kokku. Meestest tekkis mul tihedam suhe rühmakaaslaste Uno ja Tõnisega.

Suure osa ajast raiskasid kõikidel erialadel kohustuslikud NLKP ajaloo, dialektilise ja ajaloolise materialismi, poliitilise ökonoomia ehk polöki ja teadusliku kommunismi arvestused ja eksamid. See oli ideoloogiline vundament, millele kogu muu tarkus pidi tuginema. Tagantjärele võin öelda, et ega nende marksistlike ainete õppimine siiski päris kahjuks tulnud – sedapidi sai mingilgi moel ikka ka klassikalist filosoofiat nuusutada.

Meie kursuse Tallinna rühmake sai omavahel kokku üsna regulaarselt. Hiljem, kui olin Vene kroonus, olid nad nii armsad, et ei unustanud mind ka seal ära ja saatsid „sõjamehele“ ikka aeg-ajalt kirjakesi. Need olid pildikesed toonasest tudengielust. Näiteks Uno kiri 1963. aasta 15. detsembrist:

Tervitusi Tallinnast!

Kõigepealt pean Sulle ära seletama, miks just mina vastan. Peale seda, kui olime järjekordses poliitika tunnis, mis meil ikka reedeti on, tublisti vaimuvalgust saanud, tekkis vaidlus, kuidas Sulle üht vägevat kirja kirjutada. Kahetsusega pean ütlema, et me midagi välja ei mõelnud ja millegipärast sattus Sinu kiri vastamiseks meie kõigi nimel minu kätte. [...]

Paar päeva tagasi saime sessiooni tunniplaani ja tõendid puhkuse saamiseks. Õnneks saab esimese puhkuse veel tasulise. Tunniplaan on küll õudne, 8 tundi loenguid iga päev ja 10. jaanuaril eksam eesti keeles. Sellega hakkavad need esimesed õiged tuleristsed. Kahju, et Sa ei saanud neid meiega koos teha. Sul endal on need aga hullemad, loodan et need ei kesta väga pikalt.