Tartu arhiivihoone kummitus: müstiline Valge Daam on päästnud Savisaare naha 

Nii nagu paljude teiste tudengilinna kummituste puhul mängib ka Valge Daami kummituse sünniloos olulist rolli õnnetu armastus. Nimelt olevat üks 20. sajandi alguses selles majas elanud tudeng kurameerinud ühe neiuga. Armunud tütarlaps käis mõnikord oma peigmehel ühiselamus külas. Nende kuramaaž oli kestnud juba mõnda aega, kuni ühel saatuslikul päeval noormees neiule enam ust ei avanud. Ta teatas vaid, et nende suhe on läbi. Pettunud ja meeleheitel tütarlapse südamevalu oli nii suur, et ta otsustas sealsamas noormehe ühikatoa lähedal asuvast neljanda korruse koridoriaknast välja hüpata. Neiu sai silmapilkselt surma.