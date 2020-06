Villu Kanguri kultusraamat | „Telepaatiast“ ehk veidi esoteerikast 

„Telepaatiast“

Autor: Leonid Vassiljev

Kirjastus Valgus, 1966

139 lk

Telepaatiaga aga juhtus üks sootuks teine asi. Juba aastaid varem.

Olin nii umbes viiene. Kütsin mööda kodutänavat kolmerattalisega. Hakkas hämaraks kiskuma. Jõudsin õhtusöögi ajaks koju. Ema pani tule põlema ja pakkus praekartuleid. Ütlesin, et lambi süütas ta asjata. Sest kohe läheb meil elekter ära. Pangu palun kohe küünal! Samal hetkel käis klõksti ja tuba pime. Ema oli hämmingus. Kas ma siis toona nii loll olin, et ei märganud meie tänava alguses elektriliini parandajaid, kes tulid maha kukkunud tamme alt tõstukiga lontis traate parandama? Kui nad seda vabatahtlikult voolu all oleksid teinud, oleksin ma palunud emal süüdata säraküünlad. Ja sealt kukkus mulle Tõru tänaval tasuta tõrusid. Toppisin neist taskud üsna täis.

Nii nende asjadega vahel on. Pool näib pettus ja pool on vale. Olen kohanud neid, kes mõõdavad kahe oksaraoga hoobilt veesooned välja. Ja ka noid, kes ennustavad su saatust nii enam-vähem. Ning sõpru, kes kõnelevad teispoolsusega. Kogu nii-öelda esoteerika on meil aga segi nagu Kört-Pärtli särk. Ma mäletan väga hästi, et seda nimetati kunagi meelteväliseks tajuks. Tsiteerin toonase kultusraamatu autorit: „Induktor peab tundma isikut, kellele ta sugereerib.“

Lubage mul seda kõike nimetada armastuseks või hingepidemeks. Kes meist poleks elus kogenud, et ma mõtlen tema peale või tema mulle?