Eesti Eesti salapiirituse lõppjaam: keeluseadus tegi Helsingist väikese Chicago Marko Kadanik , täna, 14:56 Jaga: M

GALERII

Kodune pidu Soomes 1920. aastatel. Loomulikult ei puudunud laualt ka naps. Foto: Harald Rosenberg / Helsinki City Museum

Juunikuu on jäänud soomlaste ajaloomällu tuliste tähtedega: 1919. aasta 1. juunist hakkas kehtima „kuiv seadus“. See aga tähendas, et joomine ja vägijoogid läksid lihtsalt põranda alla. Salapiirituse veost on Eestis palju räägitud, sellest filmegi tehtud ja raamatuid kirjutatud. Paraku tavaliselt vaid sinnamaale, kui piiritus Soome randa jõudis. Mis sai meie piiritusest edasi, kes ja kuidas selle ära tarbis?