Ühe maja lugu Jaak Juskelt: President Pätsi lapsepõlvekodu on käinud käest kätte 

Isakodu jäi perekonna noorima poja Peeter Pätsi käsutusse. Selle sajandi esimese kümnendi keskel müüsid tema Rootsis elavad pärijad mitu korda ümberehitatud maja maha. Uueks omanikuks sai ettevõte Knoke AS, mille omanikeringi kuulus ärimees Rein Valk . Vahepeal, suure majanduskriisi ajal, rändas hoone korraks Rommi Roosimaa omanduses oleva Estate Partner OÜ kätte, kuid seda vaid mõneks kuuks. Seejärel sai maja endale Luite Arenduse OÜ, kelle ainuomanik on taas Rein Valk.

Eesti muinsuskaitse seltsi auesimees Trivimi Velliste on öelnud: „Maja on riigipea isa ehitatud. Sealt on alanud Konstantini ja tema nimekate vendade koolitee. Kas mõni ameeriklane suudaks ette kujutada, et George Washingtoni lapsepõlvekodu lastaks lihtsalt ära laguneda?!“ Väärika, ent nüüdseks räämavõitu maja tulevik on endiselt lahtine. Praegu töötab selle ühes nurgas lillepood.