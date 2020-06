Vana kuld: Järvamaalt leiti muinasaja lõpus valmistatud ristripats 

2018. aastal avastati Järvamaalt erinevaid ehteid, mille seas oli ka üks võrdhaarne ristripats. Leiu valmistamisajaks on arvatavasti 12. sajandi lõpp või 13. sajandi algus ehk muinasaja lõpuperiood. Kõige enam on ristripatseid leitud kalmetest. See ehteliik on Eesti arheoloogilises materjalis laialt levinud, kuid huvitavaks muudab selle lõpuni viimistlemata ehk ebaõnnestunud valuga kuju.

Arvatavasti on kiiruga valmistatud ristripatsite ajendiks olnud vajadus ese ruttu kasutusse võtta, näiteks surnule matusel kaasa panna. Sellest võib järeldada, et riste on valmistatud Eestis kohapeal, mitte pole kaugemalt toodud. Hauda kaasa panemiseks valmistatud ehe näitab, et ripatsit eluajal keegi ehtena ei kandnud.

Matustel kaasa pandud esemete põhjal on võimalik saada infot varasemate uskumuste kohta. Arheoloogid ja ajaloolased on palju arutlenud, kas muinasaegsed ristripatsid on seotud varase kristluse levikuga või on need mittekristliku maagilise tähendusega. Kindel on aga see, et Järvamaalt avastatud ristripatsi puhul pole olnud oluline selle kaunis välimus, vaid ülesanne, mida see hauataguses elus täitma hakkab.