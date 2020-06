FOTOD | Mälestus presidendi lese külaskäigust 

2013. aasta 22. augustil püüdis tema kaamerasilm kinni Tallinna külastanud endise Venemaa presidendiproua Naina Jeltsina, kes oli tulnud avama Nunne tänavale paigaldatud Boriss Jeltsini mälestusbareljeefi. Kuna tänavu kevadel jõudis Eesti raamatulettidele Naina Jeltsina kirjutatud elulooraamat „Elu presidendi kõrval“, on see sündmus Mäemetsa arvates taas meenutamist väärt. „Jeltsin oli seotud Eesti iseseisvumisega ja sellepärast ma seda sündmust tähtsaks pidasingi,“ põhjendab fotograaf, kes on pildistanud palju isamaalisi hetki.