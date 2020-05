Eesti OLI SIIS VAJA SEDA RÄMPSU TRÜKKIDA? Romaanivõistlus viis kirjastuse juhi nilbuste eest süüpinki Tõnis Erilaid , täna, 22:35 Jaga: M

SAATUSLIK 1935: Kirjastuse Loodus keelatud raamatud.

„Hans Männik on Tuklale kurtnud, et prokuratuur ähvardab teda „Suletud ümbriku“ pärast aastaks kinni panna. Kohus on homme hommikul ja (Eesti toonase suurima kirjastuse Loodus asutajat ning juhti) Männikut süüdistatakse teadlikus pornograafia levitamises. Tuglas küsinud temalt, et oli siis vaja seda rämpsu trükkida,“ kirjutab Elo Tuglas oma päevikusse 5. märtsil 1935, lisades väljavõtte kogumikus leiduva katke „Veri“ reklaamist: „Kasvatusasutiste elu tunneb autor väga põhjalikult ja kirjeldab kasvandike armatsemisi... äärmise asjatundlikkusega ning täpsusega...“. Autor oli end varjunime Juhan Juhkam taha peitnud.