KÖLNI POMMITAMINE: üks esimesi õhurünnakuid rahulike elanike tapmiseks 

23. veebruaril 1942 määrati Suurbritannia pommituslennuväe Bomber Commandi juhatajaks 49aastane lennuväe viitsemarssal Arthur Travers Harris, kes läks ajalukku Bomber-Harrisena (eesti keeles Pommitaja-Harrisena). Just tema oli see, kes muutis inglaste Saksamaa-vastaste õhurünnakute (mis toimusid juba alates 1940. aastast) taktikat: otsustati pommitada vaenlase tööstuspiirkondade tsiviilelanikkonda, et neil kaoks isu ja võimalus toota sõjatoodangut või midagi muud, vaid nad oleksid seotud oma purustatud kodude kordaseadmisega ning parimal juhul koliksid üldse rahulikumatesse piirkondadesse. Suure linna territooriumil massiivse pommirahe vallandamine linnas asuvate sõjaliste objektide sihtimise asemel oli kahtlemata ka lihtsam.