Mis toimus 1979. aastal? Eestis nähti tornaadot ja müüki tuli pepsikoola 

„Kõrboja peremehe“ võtted jäid Tenele (58) meelde rõõmsate ja naerurohketena. „See oli imeline suvi. Nelijärvel valitses väga loominguline õhkkond, suhtlesime palju ka võtetest vabal ajal,“ meenutab naine. Ta kirjeldab mälupilti, kuidas Lembit Peterson mängis õhtul kitarri ja teised kuulasid teda. „Siis see loodus, kõik need järved. Ja bussiga tööle sõitmine. Sulev Luik rääkis anekdoote ja meie lõugasime nende üle naerda. Mina viisin selle hea tuju võtteplatsile kaasa, olen suur naerukajakas. Võtte ajal tuli mõni nali meelde ja purskasin vales kohas naerma. Režissöör Leida Laius sai tunda parajat peavalu, sest meil olid Sulev Luige ja Paul Laasikuga kogu aeg mingid krutskid käsil,“ muigab Tene. „Sain sealt endale häid sõpru, kellega pidasime kaua ühendust.“

Tene Ruubel 1979 ja 2020 Foto: Villu Reiman / Rahvusarhiivi filmiarhiiv | Erakogu

Tene Ruubel on elanud nüüd juba kümme aastat Soomes Turus. „Mul on oma kohver-nukuteater, millega annan etendusi. Käin kodudes ja lasteaedades – seal, kuhu kutsutakse.“ Koroonaviiruse pandeemia pani ka Soomes elu seisma ja tuli Tene töötamisse paus, kuid ta on lootusrikas. „Minu teater tekitab siin paljudes inimestes nostalgiat. On tehtud ettepanekuid, et võiksin hakata lastele õpetama, kuidas nukuteatrit teha. Nüüd plaaningi hakata sügisel väikestele lastele nukuteatri algeid õpetama – kas lasteaias või oma huviringis,“ lausub ta.