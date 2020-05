Mis toimus 1957. aastal? Avati Tallinna moemaja, Laika lendas kosmosesse 

Režissööri esimesed tuleristsed

Kõige värskemad Ajaloo uudised otse sinu postkasti Noor 32aastane režissöör Kaljo Kiisk lööb 1957. aastal kaasa kahe omamaise mängufilmi tegemisel, mõlemad esilinastuvad aasta lõpus. Enne seda on ta kätt proovinud vaid ühe filmi juures, nii et kogemusi on veel napilt.

Filmi „Pöördel“ tegemist alustati juba 1956. aasta suvel, kuid halbade ilmade tõttu venisid võtted ka järgmisse aastasse. Kaljo Kiisk on „Pöördel“ teine režissöör. Raamatus „Kaljo Kiisk. Ikka hea pärast“ tõdeb autor Andres Laasik, et hiljem soovis Kiisk end sellest tööst ilmselt distantseerida, jättes end filmiga seoses mainimata. Samas on ta nimetatud režissööriks nii tiitrites kui ka montaažilehel.

„Pöördel“ räägib sellest, kuidas kolhoos Võit käib senise esimehe Mihkel Vuti (Franz Malmsten) juhtimisel kõvasti alla. Uueks juhiks saab noor kommunist Raivo Kotkas (Gunnar Kilgas), kes taastab kolhoosnike usu nende töösse. Näitlejatena löövad kaasa veel Ants Eskola, Katrin Välbe, Ellen Kaarma, Rein Aren, Ants Lauter, Asta Vihandi.

Keskkomiteelt on tulnud korraldus, et „Pöördel“ peab olema tõeline kolhoosifilm, mis näitab, kuidas maal kord uueks muudetakse. Ilmselt just seetõttu soovib Kaljo Kiisk hiljem „Pöördel“ tegemisest vaikida. Ta pole ainus! Ka peategelast mänginud Gunnar Kilgas on hiljem öelnud: „Hirmuga vaatan mõnikord, et ega teda nende vanade filmide kavas ole … Õnneks mitte.“

Järgmine film, „Juunikuu päevad“, on samuti ideoloogiast pungil – see käsitleb töösturiperekonna pahesid ja kodanliku Eesti Vabariigi mandumist. Kaljo Kiisk on filmi kaaslavastaja. Andres Laasik kirjutab oma raamatus: „Võib vaid imestada, kuhu kõikjale pidi jõudma noor mees, kes oli tulnud filmi, õhukeseks pagasiks vaid näitleja- ja näitejuhikogemus Draamateatrist. Kiisa allkiri oli paberitel, millega tunnistati sobivaks dekoratsioonid ja muusika, rääkimata näitlejate juhendamise sisulisest tööst, mida tuli teha ihuüksi. Selline kallutatud töökoorem polnud mõistagi õiglane, kuid kaebamist tol ajal polnud.“

Õnneks saab Kaljo Kiisk järgmisena tegeleda filmiga, mis pakub talle kunstilist rõõmu ja toob ka edu. See on komöödia „Vallatud kurvid“ (1959).