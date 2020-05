Mis toimus meil 1934. aastal? Eesti sai võidupüha ja üle loetud rahva 

Luuletaja Heiti Talvik ei kiirusta oma esimest luuleraamatut välja andma. Tema debüütkogu „Palavik“ ilmub sõprade õhutusel alles 1934. aasta veebruaris, kui luuletaja on 29aastane. See sisaldab kümne viimase aasta luuletusi. Väljaandjaks on Kammisseppade Kirjastus Tartust ja raamatut trükitakse 600 eksemplari. Ent väljaastumine on nii silmapaistev, et Kirjanikkude Liit võtab noore mehe samal aastal enda liikmeks.

Ilmub ka arvustusi, millest mõni talletatakse 2007. aastal kirjastuses Ilmamaa välja antud Talviku luule koondkogus „Legendaarne".

Ants Oras kiidab oma arvustuses kõigepealt värske raamatu välimust: „Päris viimasel ajal pole ilmund ilukirjanduslikke teoseid, mida oleks sama meeldiv kätte võtta ja nähtavasse kohta võõraile lehitsemiseks panna kui Talviku „Palavikku“. Ott Kangilaski illustratsioonid ja veelgi suuremal määral tema fantaasiarikkad initsiaalid lisavad väga tunduvalt raamatu nauditavust ja loodetavasti ka selle minevust. See on teos, mida sobib kinkida,“ kirjutab kirjandusteadlane, lisades, et olulisim osa sellest raamatust on muidugi tekst.

Kriitik Harald Paukson märgib, et sisult jätab „Palavik“ veelgi erandlikuma mulje kui välimuselt – selles on nii luuletuste ühtlust kui ka elamuslikku sisu. „Peale nooruslikuma-heledama esijao (milles on vaid 5 lehekülge) ja heledama lõppluuletuse on kogu valimik sõnastamas aina teravamat pessimismi – enesehävingu ja hukatuse meeleolusid, lootuseta tundmuse ja uskumusteta mõistuse traagilist sisepalangut,“ iseloomustab ta autori süngusromantikat.

Kolme aasta pärast, 1937. aastal, ilmub Heiti Talviku teine luulekogu „Kohtupäev“. See jääb ka tema viimaseks koguks, hiljem jõuab ta avaldada veel üksikuid luuletusi. 1945. aasta kevadel arreteerib nõukogude võim Talviku ja saadab see tülika intelligendi Tjumeni oblastisse asumisele. Luuletaja sureb kurnatuna 1947. aastal Urmanovo haiglas. Kodumaal jääb teda sügavalt ja pikalt leinama poetessist abikaasa Betti Alver.

