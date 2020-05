KATK KUI MUUSA: epideemiatest on sündinud nii kunsti-, kirjandus- kui ka linateoseid 

Nagu juba psühhoanalüüsi rajaja Sigmund Freud märkis, on surmahirm üks inimese võimsamaid liikumapanevaid jõude. Seda on oma loomingus kasutanud kunstnikud, kirjanikud ja linateoste loojad juba hallidest aegadest ning teevad seda tänini. Bernt Notke „Surmatants“, Giovanni Boccacco Dekameron“, Albert Camus’ „Katk“, Gabriel García Márquezi „Armastus koolera ajal“, Michael Crichtoni „Andromeda“, Andrus Kivirähki „Rehepapp“... Need on vaid mõned näited teostest, kust katk või mõni muu kiiresti leviv surmatõbi punase niidina läbi jookseb. Millistest veel? Praegu on paras aeg vähemalt mõned neist meelde tuletada.



„Surmatants“

Katk, aga ka muud surmatõved panid inimesi elu ja surma ning kaduvuse üle sügavamalt juurdlema. Musta surma ees olid kõik võrdsed, hoolimata seisusest. Surmatantsu-teemat kohtab hiliskeskaja kunstis ja kirjanduses sageli.

Tallinna Niguliste kirikus eksponeeritav saksa maalikunstniku ja kujuri Bernt Notke „Surmatants“ on rohkem kui seitsme meetri pikkune lõuend, millel on kujutatud 13 figuuri. Need on surma torupilli järgi tantsivad paavst, keiser, keisrinna, kardinal ja kuningas vaheldumisi skelettidena kujutatud surmadega. Esimene figuur maalil on jutlustaja.

Bernt Notke „Surmatants“ (Wikimedia)

Kunstiteadlase Jüri Kuuskemaa sõnul on „Surmatants“ katkend hiigelsuurest maalist, millel tervikuna pidi olema 51 figuuri koos surmade ja jutlustajatega. Osa maalist sai ajatormides hukka. Samas on ka kaheldud, kas Tallinnas seda maali tervikuna üldse oligi. Teada on, et kunstnik maalis selle 15. sajandi lõpus. Mis asjaoludel kuulsa kunstniku suurteos Tallinna sattus ja kas ka tervikuna, on saladus, mis jääb ilmselt lahendamata, sest dokumendid on läinud kaotsi.

1991. aastal valmis režissöör Tõnu Virvel film „Surmatants“, mille peategelasteks on Bernt Notke (kehastas Evald Hermaküla) ja Michel Sittow (Peeter Volkonski).

„Dekameron“

14. sajandi keskpaiku tabas Euroopat ulatuslik katkuepideemia, millesse suri miljoneid – hinnangute kohaselt tappis katk iga kolmanda-neljanda inimese. Otse oma kaasajast püstitas inimese elujaatavusele surmatõve keskel kirjandusliku mälestusmärgi Giovanni Boccaccio elurõõmsate novellide kogumikuga „Dekameron“. Sadat novelli seovad tervikuks 1348. aasta katku eest Firenze lähedale villasse varjunud kolm noort meest ja seitse naist, kes aja sisustamiseks ja üksteise lõbustamiseks lugusid jutustavad. Seda seltskonda iseloomustab autor sõnadega: „Kes neile sel ajal vastu oleks tulnud, oleks võinud öelda, et seesuguseid surmgi ei taba, või kui tabab, siis ainult rõõmsatena.“