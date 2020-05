Jalutuskäik Tallinna kadunud vetemaailma jälgedes: Mustjõgi, Härjapea, Veerenn ja teised 

2016. aastal leiti Pärnu mnt 31 krundil arheoloogilistel väljakaevamistel esmakordselt osa kunagisest Veerennist. Foto: Heiko Kruusi

1865. aasta linnakaardilt on hästi näha, et oma vee ammutas see kogu Põhja-Euroopas ainulaadne veejuhe Härjapealt tema ülemjooksul. Kaks Härjapeast tulevat haru ühinesid Siselinna kalmistu ja nüüdseks tegevuse lõpetanud Tallinna vangla piiri lähedal. Edasi kulges kanal praegu Narva poole suunduvast raudteest veidi linna pool, kuni läbi nüüdsete ärikvartalite tulnuna praeguselt Veerenni tänava ringteelt sirgelt Liivalaia tänavani jõudis, keerates teisel pool teeristi Peeter Süda tänaval Tõnismäe poole. Veidi enne Pärnu maanteed kaob kanal kaardilt, kuid on teada, et Pärnu maantee ületas see Kosmose kinost veidi kesklinna pool Roosikrantsi tänava ristmiku lähedal. Linna vallikraavini jõudis veejuhe Harju värava lähistel kohas, mis hiljem on jäänud Ingeri bastioni (Harju mäe) alla.