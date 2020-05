EESTI DŽÄSSI ALGUS: 1918. aastal aluse saanud The Murphy Band jõudis isegi Saksamaale  

Džässmuusika jõudis Maarjamaale eelmise sajandi teisel kümnendil, asudes siin kohe juuri ajama. Esimesed katsed džässi avalikkusele mängida on teada juba 1918. aasta suvest, kui hotelli Kommerz omanik kutsus tulevase The Murphy Bandi liikmed oma asutuse külastajaid lõbustama.

Paar aastat hiljem, kui osa neist kutsuti sõjaväkke aega teenima, lagunes orkester mõneks aastaks. Kuigi järgnevatel aastatel tekkis mitmeid uusi sama suunitlusega orkestreid, jõudis ikkagi esimesena – nüüd juba veidi muutunud koosseisus – professionaalsele tasemele The Murphy Band. Selle nime all alustaski 1925. aasta juunis Raekoja platsil asunud kohvikus Marcelle (praegu restoran Maikrahv) tööd meie esimene kutseline džässbänd, kelle nimega on Eesti džäss lahutamatult seotud olnud oma arengu esimese viie aasta jooksul. Esimestest džässikatsetustest kutselise orkestri sünnini kulus aga seitse aastat.

Idee autor oli Kurt Strobel, kes võis end džässi alustajaks Eestis tituleerida täiesti põhjendatult: tema oli kokku kutsunud ka tulevase The Murphy Bandi esimese koosseisu, kuhu kuulusid orkestrikaaslased endisest Saksa poeglaste gümnaasiumi tantsuorkestrist – peale Kurt Strobeli enda (trummid) ka Wolfgang Pachla (klaver) ja Rolf Eichwald (viiul). Lisaks võeti juurde endine Vene sõjaväeorkestrant Jakov Zahharov (trompet), Strobeli onupoeg Eugen Allas (bandžo) ja Arved Kappet (klarnet, saksofon).