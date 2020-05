APRILLIS AJALOOS: 1942. aastal arutati tõsimeeli Narva pealinnaks tegemist 

1962 / Tõrvas vahetus korraks võim Foto: Repro riigiarhiivis olevas KGB uurimistoimikust / Aldo Luud

1962. aasta 1. mail tõmbas kohalik miilits endale hommikul tee kurku, kui talle tuldi teatama, et linnavalitsuse torni on keegi heisanud sinimustvalge lipu. Kuna heiskajad olid miilitsa teele mitu takistust tekitanud, siis õnnestus lipp maha võtta alles paari tunni pärast. Tembu taga olid kolm kohalikku koolipoissi Olev Lõndso, Toivo Rand ja Ernst Kangur. Kuigi KGB uuris asja väga põhjalikult ning poisid olid kahtlusaluste hulgas, ei õnnestunudki neid vahele võtta.

1988 / Rohelised rattasadulas Foto: Eesti Ajaloomuuseum SA

1988. aasta 12.–15. maini toimus tollase Rakvere rajooni aktiivsete noorte eestvedamisel roheliste rattaretk „Kuidas elad, Virumaa?“. See oli järjekordne aktsioon Lääne-Virumaale plaanitud fosforiidikaevanduste vastu. Retkel osales umbes 1500 keskkonnateadlikku ratturit, mistõttu polnud imestada, et juba järgmisel aastal korraldati retk uuesti, seekord nimega „Kuhu lähed, Virumaa?“. Sellest alates on retk toimunud igal aastal, ratturid on käinud avastamas Eestimaa erinevaid paiku. Vaid tänavune, järjekorras 31. retk „Kuidas elad, Narva?“ lükati edasi tuleva aasta maisse.