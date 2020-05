VALVE RAUDNASKI KOLUMN Omaette. Siiski koos 

Aga näe, nüüd on käes aeg, kus omaette olemise eest saab kiita ja see lausa elu hinda maksab. Kuigi vahepeal püüdsime meiegi hakata tänaval igale tuttavale kaela langema ja kallistama ning „tere“ ütlemise asemel kiljuma.

Mustamäel olnud nii, et eraautod ja taksod jäid trollipeatustes seisma ja hüüdsid rahvale: „Kas sinna?“ Kes ütles „jah“, see kutsuti kiiresti autosse. Seejuures avastanud ühe Mustamäe kohviku juhataja alles Toompeal, et ta on kodust sussides välja jooksnud. Üks Männiku teel elav proua istutanud parajasti aias lilletaimi, kui kuulis raadiost intrite rünnakust. Ta viskas kodukitlile mantli peale, haaras sinimustvalge lipu ja sai esimese möödasõitva auto peale.

Andres Ellamaa, kes oli siis tervishoiuminister, kinnitas, et arstid tahtsid küll Toompeale tulla, aga haiged jäid ikka voodisse. Mitmes toimetusele tulnud kirjas vaieldi sellele vastu. Mõnigi haige, kelle tervis lubas ja kellel riided käepärast olid, jõudnud samuti Toompeale.

Võimsat vaatepilti pakkus siis Vabaduse väljak! Järsku peatusid seal kõik trammid, trollid ja bussid ning rahvameri voolas Toompeale. Kui intrid, saba jalge vahel, sealt alla tulid, püüdsid nad koguneda praegusele Islandi väljakule (praeguse välisministeeriumi ette – toim). Siis oli see Lenini väljak, kus keskel seisis Lenini kuju. Aga ka see ei läinud läbi. Esra erataksod, millel olid raadiotelefonid peal, sõitsid sinna kokku ja andsid vahetpidamata signaali. Nii ei jäänudki intritel muud üle, kui Dvigateli varju tõmbuda.

Pärnu arst ja ühiskonnategelane Vaike Aller kirjutas, kuidas Pärnus leiti kohe bussid ja oldi valmis Tallinna appi sõitma. Aga selgus ka see, et vastaspool oli Pärnuski valmis tegutsema. Nimelt ilmus umbes Toompea rünnaku ajal sõjaväe esindaja Pärnu linnavalitsusse, pakkudes abi nõukogude korra taastamiseks ja ENSV lipu heiskamiseks.

Ants Salumäe Lippmaa instituudist kirjutas, et kui nad oma loosungiga „Stop occupation!“ Toompeale tõttasid, oli mõttes seegi, et viimati tuleb ka loosungivarrast kasutada. Tema hinnang sellele sündmusele oli äärmiselt täpne: „15. mail võideti Toompeal hirm.“