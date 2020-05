TOIVO TOOTSENI MÄLESTUSED Kaugõppesse ja lastelehte tööle 

Nõukaaegne kaugõpe väärib meenutamist. Nõukogude Liidus saadi aru, et riigi areng sõltub suurel määral haritud inimestest. Sellepärast seatigi eesmärgiks anda igale noorele keskharidus ja soodustada igati kõrghariduse saamist. Eestis oli olukord eriti nutune, pärast sõda puudus siin praktiliselt oma kõrgharitud kaader. Suur osa kõrgharituist lahkus 1939. aastal Saksamaale, kui Hitler kutsus sakslased koju. Lahkus tegelikult Eestimaa intelligentsi koorekiht, veel tsaari ajal hea hariduse saanud spetsialistid: arstid, insenerid, juristid, pankurid, töösturid, ärimehed... Tookord lahkusid mitte ainult sakslased, vaid ka väga paljud eestlased – omal ajal oli ju saksa keel hariduse saamisel eeltingimuseks ja ka paljude haritud eestlaste kodune keel oli saksa keel. Ei maksa unustada, et Koidulagi kirjutas oma luuletused saksa keeles ja tõlkis need siis eesti keelde. Ka Õpetatud Eesti Seltsi koosolekud peeti saksa keeles.