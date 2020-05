VILLU KANGURI KULTUSRAAMAT: „A nagu Aabel“. Elu on tsirkus 

Olen elus viibinud vähemalt ühes tsirkusevankris. Tsiteerin selle raamatu autorit: „Tundeline inimene. Kõik artistid on tundelised.“ Niisiis: kui mustlased meile tulid, kardeti neid väga. Ma läksin aga oma tunnetega kaasa. Tsirkus nii kiskus! Eriti vankrid. Sõitsin oma Ereliukasega otse nende laagrisse sisse. See kärgpere paiknes Maarjamäe veeru all, umbes praeguse sisekaitseakadeemia vastas. Ühte ma ütlen teile takkajärgi küll: seal sain näha kloune ja nalja nabani! Aga niipea kui ma kohtan lõbusat vankrit, tekib tänini tahtmine peale hüpata. Sest mulle ennustati – näed ilusat elu ja saad rikkaks.

Tegelikult kuulun ma põlvkonda, kus Annie Scmidti Viplala mind enam ei tinistanud. Mida siis ikka peale hakata? Naine viskas paar päeva tagasi prügikasti mu vana jope. Hoidsin seda nagu aiatöö jaoks! No mis kuradi tööd sa siin teed? Loe parem! Ütlen, nagu on: veerime oma jutujärge vanast varrukast. Ainus asi, mis mul iialgi pahnaks ei lähe, on raamatud.

Niisiis: Raadioteater. „Aabel, Appi!“ Kuulake, kes ei viitsi lugeda. See ei vasta just täpselt loetule, aga… tegelikult ei ole see just see. Sest minu raamatu kaane siseküljel oli surnud lutikas. Vereplekid kuni leheküljeni number viis. Vaadake, kas teil ka? Ma moodsal ajal hakkaks juba arvama, et see oli kujunduselement?

Teate, mis: nii hea on avada aegadetagust joovet. Mitu aastat lutikas elab? Moodsasse vetsupotti ja veega alla ta igatahes aga läks.

Tegelikult on mul üks väike asi veel, mis mulle väga suurt muret teeb: ma kuulasin seda raamatut lapsena, lugedes Meloodia heliplaadilt Robertino Loretti „Mammat“. Kas mu hääl hakkab nüüd kähedaks minema? Ei! Selle põhjus on see, et minu ema oli hommikust õhtuni tööl. Kogu Oidipus. Laps luges, mida luges. Ja on heade üksiolekujuttude eest surmani tänulik.

Ah jaa! Mis noid lutikaid puudutab. Viimati näksisid nad mind elusana Võru võõrastemajas aastal 1986. Tulid ahju vahelt nagu tsirkuses. Muuseas, me olime seal trupiga. Polnud küll palagan, aga juhtus, nagu etteastujatel ikka.