SUFLÖÖRI KADUNUD AMET: nähtamatu sosistaja peal püsis vahel terve teater 

Suflöör jõudis kinolinale Eestiski

Kõige värskemad Ajaloo uudised otse sinu postkasti

Nüganeni kehastatav noor lavastaja Robert on kimpus oma järgmise tükiga, olukorda komplitseerib veelgi teatrirahva seas võrsuv armukolmnurk. „Suflööris“ on omavahel läbi põimitud lava- ja päriselu ning film mõjub omajagu segaselt, mis on ilmselt ka põhjuseks, miks see linastudes eriliseks menukiks ei osutunud. Nagu hindas filmikriitik Jaan Ruus: „Suflöör“ on konstruktsioon, mis pretendeerib paljutähenduslikkusele, kuid mõjub võltsina.“ Teiste hinnangul sai „Suflöörile“ saatuslikuks halb ajastus: äsja vabaks saanud Eestis ei huvitanud kedagi kõrgelennuline filosoofia ega mõttemängud, vaid ainult puhas materialism.