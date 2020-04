Maailm MINEVIKUHETK | 29. aprill: kapten Cook jõudis Austraaliasse Ohtuleht.ee , täna, 16:15 Jaga: M

Tundmatu kunstniku kujutus Cookist, kes saabus Botany Baysse. Foto: Wikimedia Commons

29. aprillil 1770. aastal saabus maadeavastaja James Cook Austraaliasse. Ta polnud sugugi esimene eurooplane, kes oleks mandrit külastanud. Sellele vaatamata on paljud pidanud teda Austraalia avastajaks – arvestamata ka seda, et see oli pärismaalaste poolt juba asustatud.