MINEVIKUHETK | 28. aprill: Itaalia kommunistlikud partisanid hukkasid fašistliku diktaatori 

Mussolini ja tema armuke Clara Petacci jõudsid Šveitsi piirini, ent avastasid, et Itaalia piirivalvurid on läinud üle partisanide poolele. Teades, et nad ei lase tal mööduda, maskeeris Mussolini end Saksa sõduriks, lootes koos sakslastega Austriasse pääseda. Pettemanööver ei osutunud pädevaks ning fašist tabati. Kommunistlikud partisanid lasid 28. aprillil Mussolini ja Petacci Como järve ääres asuvas Giulino külas maha. Arvatakse, et surmava lasu sooritas Walter Audisio. Seejärel toimetasid partisanid surnukehad Milanosse, kus need jalgupidi üles riputati ja avalikult rahvale esitleti.